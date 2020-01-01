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Гужеры: как приготовить закусочные сырные булочки

Сегодня, 10:26Комментариев:0
Рецепт приготовления несладких булочек, которые готовят во Франции с тертым сыром.
Ингредиенты
  • Твердый сыр, мука по 150 г
  • Вода 150 мл
  • Сливочное масло 60 г
  • Яйца 2 шт.
  • Соль щепотка
Гужеры: как приготовить закусочные сырные булочки
Гужеры: как приготовить закусочные сырные булочки / pinterest.com

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Гужеры - несладкая выпечка из заварного теста с сыром. Впервые гужеры появись в Бургундии, где их употребляют при дегустации вин. В мае во французской деревне Флоньи-ла-Шапель даже проводят фестиваль посвященный гужерам. 

Чтобы приготовить гужеры, необходимо в заварное тесто добавить тертый сыр. При этом используют не любой сыр, а сортов Конте или Грюйер (оба с ореховым вкусом). Иногда в тесто добавляют перец, сельдерей, пряные травы. Нередко тесто замешивают не на воде, а на молоке. Выпекают гужеры в виде большого пирога (гужера) с отверстием посередине либо в виде небольших шариков, напоминающих мини-булочки. Гужеры готовятся очень быстро, всего за 40 минут получается отличная закуска.

Мы предлагаем приготовить гужеры из более доступных видов сыра, например, адыгейским либо сыром с ореховым вкусом. Очень вкусными будут теплые гужеры, которые можно разрезать и начинить, например, икрой, творожным сыром или ветчиной. Гужеры по этому рецепту имеют необычную нежную текстуру и неповторимый вкус.

Гужеры: как приготовить закусочные сырные булочки
Гужеры: как приготовить закусочные сырные булочки
pinterest.com

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Приготовление

  1. Вылить в кастрюлю воду, добавить масло и соль. Поставить на средний  огонь.
  2. Помешивая, растапливая масло, довести до кипения. 
  3. Всыпать муку, быстро и энергично в течение минуты замесить тесто лопаткой.
  4. Снять с плиты, вымешивать еще минуту до однородности. Дать тесту остынуть.
  5. Натереть на крупной терке сыр.
  6. Добавлять в тесто по одному яйца, вымешивать. Получается однородное тесто.
  7. Высыпать в тесто 80% сыра, вымешивать минуту.
  8. Сформировать шарики, выложить на противень застеленный пергаментом.
  9. Выпекать при температуре 220 С в течение 10 минут.
  10. Снизить температуру до 180 С, открыть духовку, посыпать сверху оставшимся сыром.
  11. Допекать ее 15 минут. 

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Теги:выпечка,сыр,булочки,французская кухня,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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