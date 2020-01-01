Гужеры: как приготовить закусочные сырные булочки

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Гужеры - несладкая выпечка из заварного теста с сыром. Впервые гужеры появись в Бургундии, где их употребляют при дегустации вин. В мае во французской деревне Флоньи-ла-Шапель даже проводят фестиваль посвященный гужерам.
Чтобы приготовить гужеры, необходимо в заварное тесто добавить тертый сыр. При этом используют не любой сыр, а сортов Конте или Грюйер (оба с ореховым вкусом). Иногда в тесто добавляют перец, сельдерей, пряные травы. Нередко тесто замешивают не на воде, а на молоке. Выпекают гужеры в виде большого пирога (гужера) с отверстием посередине либо в виде небольших шариков, напоминающих мини-булочки. Гужеры готовятся очень быстро, всего за 40 минут получается отличная закуска.
Мы предлагаем приготовить гужеры из более доступных видов сыра, например, адыгейским либо сыром с ореховым вкусом. Очень вкусными будут теплые гужеры, которые можно разрезать и начинить, например, икрой, творожным сыром или ветчиной. Гужеры по этому рецепту имеют необычную нежную текстуру и неповторимый вкус.
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Приготовление
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