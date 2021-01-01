Обед в греческом стиле: три интересных блюда

Главной особенностью греческой кулинарии является полезность и удивительная простота рецептов. Давайте попробуем приготовить три лучших блюда этой кухни.

Аши по-гречески

Греки очень любят разнообразные запеканки и готовят их по поводу и без. Если мусаку вы уже успели оценить по достоинству, тогда стоит приготовить аши по-гречески. Изюминка этого блюда – нежнейшее картофельное пюре, запеченное поверх мясного фарша.

Ингредиенты

500 г бараньего фарша

5 крупных картофелин

1 цуккини

200 г сыра фета

100 мл сливок

50 мл молока

30 г сливочного масла

1 луковица

4 зубчика чеснока

небольшой пучок мяты

соль, молотый орегано - по вкусу

2–3 ст. л. растительного масла

Ужин а греческом стиле: три интересных блюда pixabay.com

Способ приготовления

Очищенный картофель отварить в подсоленной воде. Затем слить воду, добавить сливочное масло, подогретые сливки и молоко, размять картофель до состояния пюре. Лук и чеснок очистить, измельчить и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить нарезанный кубиками цуккини и через пару минут добавить в сковороду с овощами мясной фарш. Обжаривать, постоянно помешивая около 5 минут. Половину сыра фета нарезать кубиками и смешать с фаршем. Посолить, добавить орегано и измельченную мяту, перемешать. Поместить фарш в глубокую огнеупорную форму, сверху на него выложить слой картофельного пюре. Оставшийся сыр натереть на крупной терке и посыпать им пюре. Выпекать в разогретой до 250º С духовке 5 минут, затем убавить температуру до 180º С и выпекать еще 30 минут.

Шумуш - греческий мясной пирог

Непременно попробуйте приготовить греческий мясной пирог «Шумуш». Оригинальность и польза этого блюда - в тыквенно-мясной начинке. Во-первых, это довольно непривычное для нас вкусовое сочетание, а во-вторых она получается очень ароматная и сочная!

Ингредиенты

Тыква сырая - 300 г

Лук - 3 шт.

Фарш свинина + говядина - 700 г

Упаковка слоеного теста

Яйцо - 1 шт.

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль, перец и другие специи - по вкусу.

Ужин а греческом стиле: три интересных блюда pixabay.com

Способ приготовления

Готовое слоеное тесто немного раскатать и поместить на застеленный пергаментом и смазанный маслом противень. Тыкву натереть на крупной терке и слегка отжать лишний сок. Фарш посолить и поперчить по вкусу. Мелко нарезать лук. Смешать фарш с тыквой, луком, перемешать и выложить ровным слоем на подготовленное тесто, завернуть, соединив углы, в виде конверта. Смазать пирог яйцом и проколоть в нескольких местах вилкой. Запекать в разогретой до 180º С духовке до готовности.

Рыба с кориандром

Ингредиенты

2 стейка из трески

2 ст. . семян кориандра

1 ч. л. соли

белый винный уксус – 1 ч. л.

оливковое масло – 1 ст. л.

Ужин а греческом стиле: три интересных блюда pixabay.com

Способ приготовления

Духовку разогреть до 190° C. Высыпать в огнеупорную посуду кориандр и обжарить 10 минут. Дать немного остыть, затем перемешать кориандр с солью. Обсушить треску и удалить все кости. Намазать стейки смесью кориандра и соли, смазать огнеупорную посуду оливковым маслом, поместить в нее рыбу и накрыть крышкой. Поместите в духовку на 20 – 25 минут. По истечении указанного времени достать рыбу из духовки, полить винным уксусом и подать горячей. Приятного аппетита!

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