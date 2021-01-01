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Обед в греческом стиле: три интересных блюда

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Главной особенностью греческой кулинарии является полезность и удивительная простота рецептов. Давайте попробуем приготовить три лучших блюда этой кухни.
Ужин а греческом стиле: три интересных блюда
Ужин а греческом стиле: три интересных блюда
pixabay.com

Аши по-гречески

Греки очень любят разнообразные запеканки и готовят их по поводу и без. Если мусаку вы уже успели оценить по достоинству, тогда стоит приготовить аши по-гречески. Изюминка этого блюда – нежнейшее картофельное пюре, запеченное поверх мясного фарша.

Ингредиенты

  • 500 г бараньего фарша
  • 5 крупных картофелин
  • 1 цуккини
  • 200 г сыра фета
  • 100 мл сливок
  • 50 мл молока
  • 30 г сливочного масла
  • 1 луковица
  • 4 зубчика чеснока
  • небольшой пучок мяты
  • соль, молотый орегано - по вкусу
  • 2–3 ст. л. растительного масла

Ужин а греческом стиле: три интересных блюда
Ужин а греческом стиле: три интересных блюда
pixabay.com

Способ приготовления

  1. Очищенный картофель отварить в подсоленной воде.
  2. Затем слить воду, добавить сливочное масло, подогретые сливки и молоко, размять картофель до состояния пюре. Лук и чеснок очистить, измельчить и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Добавить нарезанный кубиками цуккини и через пару минут добавить в сковороду с овощами мясной фарш.
  4. Обжаривать, постоянно помешивая около 5 минут.
  5. Половину сыра фета нарезать кубиками и смешать с фаршем.
  6. Посолить, добавить орегано и измельченную мяту, перемешать.
  7. Поместить фарш в глубокую огнеупорную форму, сверху на него выложить слой картофельного пюре. Оставшийся сыр натереть на крупной терке и посыпать им пюре.
  8. Выпекать в разогретой до 250º С духовке 5 минут, затем убавить температуру до 180º С и выпекать еще 30 минут.

Шумуш - греческий мясной пирог

Непременно попробуйте приготовить греческий мясной пирог «Шумуш». Оригинальность и польза этого блюда - в тыквенно-мясной начинке. Во-первых, это довольно непривычное для нас вкусовое сочетание, а во-вторых она получается очень ароматная и сочная!

Ингредиенты

  • Тыква сырая - 300 г
  • Лук - 3 шт.
  • Фарш свинина + говядина - 700 г
  • Упаковка слоеного теста
  • Яйцо - 1 шт.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Соль, перец и другие специи - по вкусу.

Ужин а греческом стиле: три интересных блюда
Ужин а греческом стиле: три интересных блюда
pixabay.com

Способ приготовления

  1. Готовое слоеное тесто немного раскатать и поместить на застеленный пергаментом и смазанный маслом противень.
  2. Тыкву натереть на крупной терке и слегка отжать лишний сок. Фарш посолить и поперчить по вкусу.
  3. Мелко нарезать лук.
  4. Смешать фарш с тыквой, луком, перемешать и выложить ровным слоем на подготовленное тесто, завернуть, соединив углы, в виде конверта.
  5. Смазать пирог яйцом и проколоть в нескольких местах вилкой.
  6. Запекать в разогретой до 180º С духовке до готовности.

Рыба с кориандром

Ингредиенты

  • 2 стейка из трески
  • 2 ст. . семян кориандра
  • 1 ч. л. соли
  • белый винный уксус – 1 ч. л.
  • оливковое масло – 1 ст. л.

Ужин а греческом стиле: три интересных блюда
Ужин а греческом стиле: три интересных блюда
pixabay.com

Способ приготовления

  1. Духовку разогреть до 190° C.
  2. Высыпать в огнеупорную посуду кориандр и обжарить 10 минут. Дать немного остыть, затем перемешать кориандр с солью.
  3. Обсушить треску и удалить все кости. Намазать стейки смесью кориандра и соли, смазать огнеупорную посуду оливковым маслом, поместить в нее рыбу и накрыть крышкой.
  4. Поместите в духовку на 20 – 25 минут.
  5. По истечении указанного времени достать рыбу из духовки, полить винным уксусом и подать горячей. Приятного аппетита!

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Теги: греческая кухня, греческие закуски, кухня, рецепты, вкусно
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Источник: Ivona

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