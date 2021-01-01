Обед в греческом стиле: три интересных блюда
Главной особенностью греческой кулинарии является полезность и удивительная простота рецептов. Давайте попробуем приготовить три лучших блюда этой кухни.
Аши по-гречески
Греки очень любят разнообразные запеканки и готовят их по поводу и без. Если мусаку вы уже успели оценить по достоинству, тогда стоит приготовить аши по-гречески. Изюминка этого блюда – нежнейшее картофельное пюре, запеченное поверх мясного фарша.
Ингредиенты
- 500 г бараньего фарша
- 5 крупных картофелин
- 1 цуккини
- 200 г сыра фета
- 100 мл сливок
- 50 мл молока
- 30 г сливочного масла
- 1 луковица
- 4 зубчика чеснока
- небольшой пучок мяты
- соль, молотый орегано - по вкусу
- 2–3 ст. л. растительного масла
Способ приготовления
- Очищенный картофель отварить в подсоленной воде.
- Затем слить воду, добавить сливочное масло, подогретые сливки и молоко, размять картофель до состояния пюре. Лук и чеснок очистить, измельчить и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавить нарезанный кубиками цуккини и через пару минут добавить в сковороду с овощами мясной фарш.
- Обжаривать, постоянно помешивая около 5 минут.
- Половину сыра фета нарезать кубиками и смешать с фаршем.
- Посолить, добавить орегано и измельченную мяту, перемешать.
- Поместить фарш в глубокую огнеупорную форму, сверху на него выложить слой картофельного пюре. Оставшийся сыр натереть на крупной терке и посыпать им пюре.
- Выпекать в разогретой до 250º С духовке 5 минут, затем убавить температуру до 180º С и выпекать еще 30 минут.
Шумуш - греческий мясной пирог
Непременно попробуйте приготовить греческий мясной пирог «Шумуш». Оригинальность и польза этого блюда - в тыквенно-мясной начинке. Во-первых, это довольно непривычное для нас вкусовое сочетание, а во-вторых она получается очень ароматная и сочная!
Ингредиенты
- Тыква сырая - 300 г
- Лук - 3 шт.
- Фарш свинина + говядина - 700 г
- Упаковка слоеного теста
- Яйцо - 1 шт.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль, перец и другие специи - по вкусу.
Способ приготовления
- Готовое слоеное тесто немного раскатать и поместить на застеленный пергаментом и смазанный маслом противень.
- Тыкву натереть на крупной терке и слегка отжать лишний сок. Фарш посолить и поперчить по вкусу.
- Мелко нарезать лук.
- Смешать фарш с тыквой, луком, перемешать и выложить ровным слоем на подготовленное тесто, завернуть, соединив углы, в виде конверта.
- Смазать пирог яйцом и проколоть в нескольких местах вилкой.
- Запекать в разогретой до 180º С духовке до готовности.
Рыба с кориандром
Ингредиенты
- 2 стейка из трески
- 2 ст. . семян кориандра
- 1 ч. л. соли
- белый винный уксус – 1 ч. л.
- оливковое масло – 1 ст. л.
Способ приготовления
- Духовку разогреть до 190° C.
- Высыпать в огнеупорную посуду кориандр и обжарить 10 минут. Дать немного остыть, затем перемешать кориандр с солью.
- Обсушить треску и удалить все кости. Намазать стейки смесью кориандра и соли, смазать огнеупорную посуду оливковым маслом, поместить в нее рыбу и накрыть крышкой.
- Поместите в духовку на 20 – 25 минут.
- По истечении указанного времени достать рыбу из духовки, полить винным уксусом и подать горячей. Приятного аппетита!
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