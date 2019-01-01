Самые модные и удобные брюки осени 2021: показывает Дуа Липа
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Сейчас все способствует тому, чтобы задуматься, что мы будем носить этой осенью. Одну из главных покупок будущего сезона нам продемонстрировала Дуа Липа - свободные хлопковые брюки прямого кроя с накладными карманами. Главные достоинства таких брюк заключаются в их практичности и возможности сочетать практически со всеми вещами: от футболок до свитеров.
Певица решила скомбинировать темно-красные брюки с белой футболкой и косухой. Отличным дополнением к образу стали аксессуары: трикотажная панама (ещё один маст-хэв осеннего гардероба) и черная кожаная сумка.
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