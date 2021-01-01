Модные женские брюки – это удобно, модно, стильно и красиво! Разбираемся, какие модели будут самыми актуальными в осеннем сезоне.

Кожаные брюки

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Женские брюки из кожи традиционно занимают свое почетное место в осенне-зимних коллекциях. В новом сезоне дизайнеры отдали предпочтение высокой посадке, и в большинстве - цветной коже. Хаки, красивые ягодные оттенки, черный цвет - выбрать будет из чего.

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Широкие брюки

Ширина брюк стала основным акцентом в новых моделях сезона 2021-2022. Чем шире ваши брюки, тем они будут моднее. Летом мы встречали широкие штаны в струящихся вариациях, но на холодный сезон дизайнеры предложили более плотные ткани, поскольку они способны держать форму и дарить чувство комфорта, что немаловажно.

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Брюки в клетку

Клетчатые брюки - безоговорочный принт среди всех возможных в предстоящем сезоне. Актуальным станет клеточный принт брюк в кардинально разных размерах: как большая клеточка, так и маленькая. Покрой брюк в летку может быть разным – от коротеньких бриджей до широких брюк в пол.

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Блестящие брюки

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Металлизированные материалы, мягко переливающийся атлас и экстравагантный винил помогли дизайнерам создать немало интересных моделей как для вечернего выхода, так и для повседневных аутфитов.

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Брюки клеш

Не утратят остроты и актуальности в новом сезоне и брюки клеш, которые просто побили все рекорды популярности. Не вспомнил о них только ленивый: в коллекциях были и трикотажные, и кожаные, и вельветовые, и шерстяные модели.

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Брюки с низкой посадкой

Казалось, этот неоднозначный тренд нулевых ушел далеко и надолго. Но – нет. Дизайнеры добрались и до недавнего прошлого моды. А с эпохой, начавшейся с новым тысячелетием, неразрывно связаны и брюки с низкой посадкой. Так что – встречайте.

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов Pinterest.com

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