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Как выглядит самая модная парка этой осени: показывает Кэти Холмс

Актриса на прогулке в Нью-Йорке.
Кэти Холмс
Кэти Холмс
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Осень не за горами, а это значит, что пора готовить свой гардероб к первым холодам. И начать стоит с самого важного - верхней одежды. Для выходов в свет подойдут косуха или длинное пальто, а для ежедневных прогулок сделайте выбор в пользу парки. Например, такой, как у актрисы Кэти Холмс.

Кэти Холмс
Кэти Холмс
BACKGRID

Звезда появилась на одной из улиц Нью-Йорка в болотной парке с большими рукавами и капюшоном, к которой она подобрала свободные спортивные брюки оттенка бургунди. Заметьте, как выбранные цвета идеально подчёркивают загар Кэти - отличный способ «продлить» лето.

Кэти Холмс
Кэти Холмс
BACKGRID

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Теги: Кэти Холмс
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Источник: ivоna bigmir)net

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