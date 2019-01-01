Комбинезон с несчитанным количеством разрезов: показывает Дуа Липа

Так одета или раздета певица?

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Для кого-то этот раскрепощенный образ Дуа Липы и мог бы быть смелостью, но для певицы это естественность. Дуа позировала в окружении пальм, одетая в гладкий черный комбинезон, делая акцент на том, что тенденция к многочисленным вырезам определенно сохранится еще надолго. Нижняя часть украшена дырочками в виде капель и доходит до бедра, создавая неожиданный визуальный эффект бесконечно длинных ног.

Обратите внимание на верхнюю половину ее наряда: Липа соединила комбинезон с ярко-розовыми рукавами. Этот летний образ стоит взять на заметку для отпускного и party-гардероба.

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