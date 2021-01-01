Это самое короткое платье, которое когда-либо носила Рианна

Певица на ужине со своей семилетней племянницей.

Читай также: Платье с эффектом волос русалки: гипнотическое мини Арианы Гранде

Рианна - безоговорочно королева стиля и эпатажа, у которой на любую вещь в базовом гардеробе есть свое видение. К примеру, платье-комбинация - символ моды далеких девяностых. Певица в таком коктейльном выходе выглядит ещё более чувственно. И все из-за ультра-короткой длины платья Miu Miu и страз на белоснежном шелке на манер рокерских заклепок.

Рианна BACKGRID

Отдельного внимания заслуживает чокер, собранный из нескольких рядов прозрачных кристаллов. Невероятно эффектно!

Рианна BACKGRID

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.