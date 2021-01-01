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Платье с эффектом волос русалки: гипнотическое мини Арианы Гранде

Певица в невероятном образе.
Ариана Гранде
Ариана Гранде
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Уже через месяц Ариана Гранде станет наставницей на американском шоу “Голос“. Заполучить обладательницу «Грэмми» и самую популярную поп-исполнительницу планеты в число судей - большая удача для телевизионщиков. Да и сама Ариана не скрывает, что сильно взволнована предстоящей ролью наставницы.

Каждый анонс предстоящего шоу в сети - это новый уровень fashion-мастерства. Так, Ариана предстала в сюрреалистическом наряде - он является необычным по всем параметрам. Например, крой. На самом деле это не платье, а кроп-топ с мини-юбкой. Причем, обратите внимание на верхнюю часть, где главными героями становятся смелое декольте и, на контрасте, длинные перчатки, которые сливаются с рукавами. Но самый гипнотический эффект производит не фасон, а материал, из которого выполнен наряд. Сине-зеленая голографическая расцветка. Приглядитесь, кажется, что оно соткано из драгоценных волос русалочки. 

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Теги: Ариана Гранде
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Источник: ivоna bigmir)net

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