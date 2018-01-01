Только аксессуары: обнаженная Кендалл Дженнер в рекламной кампании Jacquemus
Модель полностью обнажилась для новой съемки.
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На днях состоялись съемки осенне-зимней коллекции французского бренда Jacquemus, и в их аккаунте уже появился первый снимок, звездой которого стала Кендалл Дженнер. Ее появление было вполне ожидаемым: чуть ранее модель была среди звездных гостей на показе бренда.
Для рекламного кампейна 25-летняя Кендалл полностью обнажилась. Самые пикантные места прикрыла новая прямоугольная сумка Jacquemus цвета фуксии. На фото модель висит на канате в гольфах и босоножках в тон сумке.
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