Мифы, в которые давно нужно перестать верить.

Тон в тон

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Про сочетание туфель и сумки в тон уже сказано довольно-таки много — и, кажется, все уже успели запомнить, что так делать не стоит. А вот касаемо прочих аксессуаров этому принципу все же следуют. Многие девушки до сих пор фанатично подбирают шарф, перчатки и шапку, которые идеально подходят друг к другу по оттенку — и смотрится это как минимум скучновато. Попробуйте поиграть с цветами, добавив образу ярких акцентов, но не превратившись при этом в попугайчика.

ТОП-5 главных ошибок при подборе аксессуаров Pinterest.com

К брюкам или юбке обязательно нужен ремень

Если Вы убеждены в том, что юбку или брюки непременно нужно дополнить ремнем, - готовы поспорить: иногда ремень только мешает и привлекает к себе слишком много внимания, особенно если он дополнен заметной пряжкой. Так что носите брюки или юбку так, как вам нравится — никаких строгих правил здесь нет и быть не может.

ТОП-5 главных ошибок при подборе аксессуаров Pinterest

Нельзя сочетать золото с серебром

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Ещё один стереотип, уходящий корнями в далекое прошлое. Безусловно, раньше ювелирная мода была куда строже — и носить металлы разных оттенков вместе не допускалось. Но сейчас времена изменились: в моде парирует сочетание несочетаемого, а значит, и подобные тандемы больше не под запретом. Многие модницы сочетают сразу по несколько браслетов и колец в разных металлах в одном комплекте — и выглядит это очень стильно и притягательно.

ТОП-5 главных ошибок при подборе аксессуаров Pinterest

Сумка, подходящая ко всему

Существуют действительно универсальные модели, которые довольно легко комбинировать с другими вещами. Но подходят ли они буквально к любому образу? Вряд ли. Нет ничего более странного, чем повседневная сумка-мешок с вечерним или коктейльным платьем — и ситуацию не спасает даже тот факт, что выбранный аксессуар может быть дорогим и очень модным. Главное правило хорошего вкуса — уместность, поскольку для каждой вещи есть свой контекст, который важно учитывать.

ТОП-5 главных ошибок при подборе аксессуаров Pinterest

Украшения из одного комплекта

Бытует мнение, что украшения непременно должны идеально подходить друг к другу — лучше всего, чтобы они были прямо из одного комплекта. Да, есть действительно очень гармонично сочетающиеся между собой наборы, которые можно носить целиком. Но почему бы не включить фантазию, поиграв с подбором ювелирных изделий. Скомбинируйте разные по стилю колье и серьги или кольцо и браслет, но помните: лучше не надевать «все лучшее сразу», чтобы образ не получился слишком перенасыщенным.

ТОП-5 главных ошибок при подборе аксессуаров Pinterest

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