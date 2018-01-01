Маникюр в украинском стиле: ТОП-25 лучших идей

Ко Дню независимости Украины Ivona подготовила лучшие идеи для маникюра в национальном стиле.

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Маникюр в украинском стиле, как и наши известные на весь мир вышиванки, с каждым днем становится все более актуальным и набирает поклонниц среди лиц женского пола всех возрастов. Девушки выбирают дизайн с рисунками на патриотическую тематику, и, прежде всего, с символикой Украины, ведь маникюр в украинской тематике - это отличный способ выделиться и сделать свои ручки объектом внимания.

Предлагаем разнообразить ukrainian style ко Дню независимости тематическим маникюром с орнаментом. Также можно сделать маникюр с маками, подсолнухами, калиной, в стиле авангарда, используя сине-желтую гамму. В любом случае это будет выглядеть очень стильно, актуально и патриотично!

Редакция Ivona собрала самые красивые идеи для маникюра в украинском стиле. Смотрим, выбираем и готовимся получать миллионы комплиментов!

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