Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Маникюр в украинском стиле: ТОП-25 лучших идей

Ко Дню независимости Украины Ivona подготовила лучшие идеи для маникюра в национальном стиле.
Маникюр в украинском стиле: ТОП-25 лучших идей
Маникюр в украинском стиле: ТОП-25 лучших идей
Pinterest.com

Читай также: Макияж на День независимости: ТОП-20 лучших идей в сине-желтой гамме

Маникюр в украинском стиле, как и наши известные на весь мир вышиванки, с каждым днем становится все более актуальным и набирает поклонниц среди лиц женского пола всех возрастов. Девушки выбирают дизайн с рисунками на патриотическую тематику, и, прежде всего, с символикой Украины, ведь маникюр в украинской тематике - это отличный способ выделиться и сделать свои ручки объектом внимания. 

Предлагаем разнообразить ukrainian style ко Дню независимости тематическим маникюром с орнаментом. Также можно сделать маникюр с маками, подсолнухами, калиной, в стиле авангарда, используя сине-желтую гамму. В любом случае это будет выглядеть очень стильно, актуально и патриотично!

Редакция Ivona собрала самые красивые идеи для маникюра в украинском стиле. Смотрим, выбираем и готовимся получать миллионы комплиментов!

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: День независимости, маникюр в украинском стиле, идеи для маникюра
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь