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Макияж на День независимости: ТОП-20 лучших идей в сине-желтой гамме

Ко Дню независимости Украины Ivona подготовила подборку самых крутых макияжей в сине-желтых тонах.
Макияж на День независимости: ТОП-20 идей в сине-желтой гамме
Макияж на День независимости: ТОП-20 идей в сине-желтой гамме
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Совсем скоро украинцы будут отмечать знаковое и важное событие для каждого гражданина нашей страны - День независимости. В этом году независимой Украине исполняется 30 лет. Этот праздник является символом нашей свободы и единства. В этот день нас ждет масса мероприятий, включая военный парад, различные концерты с участием популярных украинских звезд, мастер-классы, соревнования, выставки, фестивали и т.д. Подробнее с афишей можно ознакомиться здесь.

Естественно, какой праздничный досуг Вы бы не выбрали, каждой девушке хочется чувствовать себя по-особенному красивой в этот день. Если Вы хотите отметить 24 августа в патриотическом образе, предлагаем выбрать макияж в сине-желтой гамме, тем самым продемонстрировав слияние с национальной символикой.

Как сделать макияж в сине-желтой гамме:

  1. Выровняйте цвет лица тональным кремом своего оттенка.
  2. Придать коже легкого эффекта загара поможет бронзер. Нанесите его под линию скул, на виски и верхнюю часть лба с помощью пушистой кисти.
  3. Оформите брови с помощью коричневого карандаша, щеточки и фиксирующего воска.
  4. Для того, чтоб тени держались дольше и выглядели ярче, затонируйте веко белым карандашом. Растушуйте границы кончиками пальцев.
  5. Нанесите ярко-голубые тени на все подвижное веко. Для легкой дымки растушуйте тени с помощью конусообразной кисти.
  6. Желтыми тенями очертите складку века и тщательно растушуйте.
  7. Пришло время нарисовать стрелку. Для этого лайнером проведите несколько штрихов от внутреннего уголка глаза и до внешнего. Аккуратно выведите хвостик.
  8. Чтобы скорректировать недостатки макияжа и удалить осыпавшиеся тени, точечно нанесите консилер под глаза и растушуйте. 
  9. Накрасьте ресницы тушью. 
  10. Добавьте еще немного бронзера на скулы.
  11. Завершите патриотический макияж нежно-розовой помадой.

Смотрите в галерее ещё идеи для макияжа с сине-желтым акцентом.

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Теги: День Независимости, идеи для макияжа
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Источник: ivоna bigmir)net

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