День Независимости: как пройдет парад и что необычного можно увидеть

Первый военный парад с 2018 года пройдет не только в Киеве, но и в Одессе. А парашютисты в небе над Киевом станцуют гопак.

Что посмотреть интересного на небе

Танец парашютистов

К 30-летию Независимости, впервые в Украине пройдет выступление парашютистов-профессионалов, которые станцует гопак во время полета. А запорожский коллектив «Вихиляси» параллельно будут танцевать гопак на земле. Также парашютисты сформируют очертания «сердца» и цифру «30» в свободном полете в качестве признания в любви к Украине и приземлятся с огромным государственным флагом.

pinterest.com

Пролет воздушной колонны

Впервые на Крещатике пройдет одновременное участие Воздушных сил, Сухопутных войск, Военно-

Читай также: Успенский пост: что можно, а что нельзя

морских сил, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, государственного предприятия «Антонов» и стран-партнеров.

Обещают пролет боевых самолетов и над Днепром, спуск сигнальных ракет с дымовым хвостом цвета Государственного флага Украины.

Салют

Запланирован артиллерийский салют с Труханова острова.

Что посмотреть интересного на земле

Парад из трех колон пройдет по улице Крещатик. Проезд механизированной колонны впервые предусматривает одновременное участие вооружения и военной техники сил безопасности и обороны Украины, а также военной техники стран-партнеров.

«Парад войск впервые начинается с проноса флага Украины представителями сил безопасности и обороны Украины совместно с представителями стран-партнеров, что засвидетельствует содружество и безусловную поддержку независимости Украины. Прохождение пешей колонны впервые предусматривает одновременно участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений Украины и около 15 стран-партнеров. Во время парада войск запланировано выступление международного оркестра совместно с президентским оркестром», - сообщил представитель центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины Руслан Сергиенко.

pinterest.com

более 5 тысяч военнослужащих

100 летательных аппаратов

400 единиц оружия и другой техники

Что посмотреть интересного на воде

Читай также: Подорож із дитиною. Збираємо аптечку

На Днепре состоится показ катеров с высадкой десанта, прохождение гражданских яхт и катеров. По словам Сергиенко, некоторые подробности парада он не назвал, чтобы сохранить интригу и сделать сюрприз для зрителей.

Одновременно с киевскими торжествами парад пройдет и в Одессе: запланировано прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ вооружения и военной техники.

Транспорт

Разумеется такое масштабное действие предполагает перекрытие некоторых киевских улиц. Так КМДА сообщает, что на дни праздника с 08:00 до окончания мероприятий будут временно закрыты на вход и выход станции метро «Майдан Независимости» и «Крещатик» на Аллею Героев Небесной Сотни. Однако в ночь с 24 на 25 августа будет продлена работа пассажирского транспорта на 2 часа.

24 августа с 06:00 до 12:30 в связи с проведением военного парада ко Дню Независимости в Киеве ограничат движение транспорта.

Во время движения колонны к месту проведения парада войск будут перекрыт ул. Маршала Рыбалко, ул. Черновола, проспект Победы, площадь Победы, ул. Старовокзальная, ул. Жилянская, ул. Большая Васильковская, пл. Льва Толстого, пл. Бессарабская ул. Крещатик, ул. Академика Туполева, ул. Антоновича - ул. И. Федорова.

После прохождения ул. Крещатик перекроют следующие улицы: пл. Европейская, Владимирский спуск, Боричев спуск, ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Нижний Вал, Глыбочицкий проезд, ул. Набережно-Луговая, ул. Межигорская, ул. Новоконстантиновская, ж/д станция разгрузки “Почайна“, Петровская аллея, Парковая дорога, Днепровский спуск, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Глыбочицкая, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Саксаганского, ул. Верхний Вал.

Также 24 августа возможны временные ограничения движения транспорта на таких улицах: ул. Институтская, ул. Ольгинская, пл. Ивана Франко, ул. Станиславского, ул. Архитектора Городецкого, ул. Заньковецкой, ул. Липская, ул. Трехсвятительская, ул. Европейская, ул. Михаила Грушевского, Майдан Независимости, ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская, ул. Костельная, ул. Петра Сагайдачного, а также на участках от ул. Малой Житомирской к Софийской площади, ул. Софиевской (кроме общественного транспорта), ул. Лютеранской, ул. Шелковичной, ул. Физкультуры.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.