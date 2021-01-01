Афиша на День независимости: как провести досуг
Программа мероприятия ко Дню Независимости в 2021 году обещает быть насыщенной и интересной.
К 30-й годовщине независимости Украины создали цифровую карту мероприятий, где собраны и расписаны все праздничные события Украины, которые будут проводиться 24 августа. Проект охватывает все области Украины, а в интерактивном формате на карте отображаются место, время событий, а также вся подробная информация.
24 августа в Киеве:
- Молебен
- Кинопоказ “Михаил Грушевский“ в кинотеатрах сети “Киевкинофильм“
- Концерт в Национальном историко-культурном музее “Киевская крепость“
- “Матч собратьев 2021“ по богатырскому многоборью на Оболонской набережной, 20
- Торжественное прохождение катеров по Днепру (Киевский речной вокзал, Труханов остров), пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники
- Концерт и парад войск на Крещатике, Майдане Независимости с пролетом авиации
- Артиллерийский салют на Трухановом острове
- Концерт на НСК “Олимпийский“
- Фестиваль “Ветеранфест“ в парке “Владимирская горка“
- Праздничное мероприятие на Певческом поле
- Церемония возложения цветов к памятникам Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко
- Культурно-художественная программа “Украина моя“ в Национальном музее “Киевская крепость“
- Мультимедийный арт-проект “Объединяемся!“ на плавучей сцене-барже на Днепре напротив парка “Наталка“
- “Марш Защитников Украины 2021“ по маршруту: парк имени Шевченко - Бессарабская площадь - Крещатик - Майдан Независимости
- Фестиваль “Живой словарь независимости“ в парке “Владимирская горка“
- Велопробег Darnytsya city ride
- “Забег в вышиванках“ на ВДНГ
- Концерт и возложение цветов в парке “Победа“
- Концерт в парке “Отрадный“
- В Гидропарке открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов (остров Долобецкий)
- В Гидропарке массовый заплыв на 500 метров (зона отдыха “Пляж Детский“)
- Спортивно-презентационная акция “Украина единая“ на Крещатике
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