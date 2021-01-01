Афиша на День независимости: как провести досуг

Программа мероприятия ко Дню Независимости в 2021 году обещает быть насыщенной и интересной.

К 30-й годовщине независимости Украины создали цифровую карту мероприятий, где собраны и расписаны все праздничные события Украины, которые будут проводиться 24 августа. Проект охватывает все области Украины, а в интерактивном формате на карте отображаются место, время событий, а также вся подробная информация.

24 августа в Киеве:

Молебен

Кинопоказ “Михаил Грушевский“ в кинотеатрах сети “Киевкинофильм“

Концерт в Национальном историко-культурном музее “Киевская крепость“

“Матч собратьев 2021“ по богатырскому многоборью на Оболонской набережной, 20

Торжественное прохождение катеров по Днепру ( Киевский речной вокзал, Труханов остров ), пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники

), пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники Концерт и парад войск на Крещатике, Майдане Независимости с пролетом авиации

Артиллерийский салют на Трухановом острове

Концерт на НСК “Олимпийский“

Фестиваль “Ветеранфест“ в парке “Владимирская горка“

Праздничное мероприятие на Певческом поле

Церемония возложения цветов к памятникам Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко

Культурно-художественная программа “Украина моя“ в Национальном музее “Киевская крепость“

Мультимедийный арт-проект “Объединяемся!“ на плавучей сцене-барже на Днепре напротив парка “Наталка“

“Марш Защитников Украины 2021“ по маршруту: парк имени Шевченко - Бессарабская площадь - Крещатик - Майдан Независимости

Фестиваль “Живой словарь независимости“ в парке “ Владимирская горка“

Велопробег Darnytsya city ride

“Забег в вышиванках“ на ВДНГ

Концерт и возложение цветов в парке “Победа“

Концерт в парке “Отрадный“

В Гидропарке открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов (остров Долобецкий)

открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов (остров Долобецкий) В Гидропарке массовый заплыв на 500 метров (зона отдыха “Пляж Детский“)

Спортивно-презентационная акция “Украина единая“ на Крещатике

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