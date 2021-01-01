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Афиша на День независимости: как провести досуг

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Программа мероприятия ко Дню Независимости в 2021 году обещает быть насыщенной и интересной.
Программа мероприятий на День Независимости
Программа мероприятий на День Независимости
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К 30-й годовщине независимости Украины создали цифровую карту мероприятий, где собраны и расписаны все праздничные события Украины, которые будут проводиться 24 августа. Проект охватывает все области Украины, а в интерактивном формате на карте отображаются место, время  событий, а также вся подробная информация. 

24 августа в Киеве:

  • Молебен
  • Кинопоказ “Михаил Грушевский“ в кинотеатрах сети “Киевкинофильм“
  • Концерт в Национальном историко-культурном музее “Киевская крепость“
  • “Матч собратьев 2021“ по богатырскому многоборью на Оболонской набережной, 20
  • Торжественное прохождение катеров по Днепру (Киевский речной вокзал, Труханов остров), пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники
  • Концерт и парад войск на Крещатике, Майдане Независимости с пролетом авиации
  • Артиллерийский салют на Трухановом острове
  • Концерт на НСК “Олимпийский“
  • Фестиваль “Ветеранфест“ в парке “Владимирская горка“
  • Праздничное мероприятие на Певческом поле
  • Церемония возложения цветов к памятникам Михаилу Грушевскому и Тарасу Шевченко
  • Культурно-художественная программа “Украина моя“ в Национальном музее “Киевская крепость“
  • Мультимедийный арт-проект “Объединяемся!“ на плавучей сцене-барже на Днепре напротив парка “Наталка“
  • “Марш Защитников Украины 2021“ по маршруту: парк имени Шевченко - Бессарабская площадь - Крещатик - Майдан Независимости
  • Фестиваль “Живой словарь независимости“ в парке “Владимирская горка“
  • Велопробег Darnytsya city ride
  • “Забег в вышиванках“ на ВДНГ
  • Концерт и возложение цветов в парке “Победа“
  • Концерт в парке “Отрадный“
  • В Гидропарке открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов (остров Долобецкий)
  • В Гидропарке массовый заплыв на 500 метров (зона отдыха “Пляж Детский“)
  • Спортивно-презентационная акция “Украина единая“ на Крещатике

 

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