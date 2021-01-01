"Лицо страны": как выглядит униформа стюардесс из разных уголков мира
Lufthansa, Германия
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Основные цвета Баварии - белый и синий. Желтый и синий - корпоративные цвета авиакомпании Lufthansa. Во время Октоберфеста бортпроводницы на многих рейсах наряжаются в традиционные баварские костюмы - дирндли, которые состоят из белых блузок, ярко-синих корсетов и юбок, а также обязательных фартуков.
Korean Air, Южная Корея
Бортпроводницы авиакомпании Korean Air носят костюмы в светло-бирюзовом и кремово-белом цвете. Такими нежными и элегантными их сделал дизайнер Джанфранко Ферре.
Gulf Air, Бахрейн
Gulf Air является по совместительству постоянным спонсором Гран-при Бахрейна, этапа чемпионата мира «Формулы-1». Стюардессы, в обычное время носящие голубые шарфы, меняют их в дни проведения соревнования на спортивные клетчатые.
Air India, Индия
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Для стюардесс международных линий в Национальном институте технологии моды была разработана одежда европейского кроя, но сари - символ индийской культуры - продолжает оставаться униформой бортпроводниц Air India.
Emirates, ОАЭ
Униформа бортпроводниц одной из крупнейших авиакомпаний мира представляет собой образец стиля: женственная строгость, контраст и роскошь. К тому же, выход на работу без красной помады на губах чреват как минимум выговором.
Virgin Atlantic, Великобритания
В свое время стюардесс (а также стюардов и пилотов) авиакомпании, которая принадлежит Ричарду Брэнсону, одела знаменитый модельер Вивьен Вествуд.
SkyUp, Украина
Украинская авиакомпания SkyUp обновила форму для бортпроводников. Теперь вместо костюмов с юбками у бортпроводниц будут брючные костюмы с элементами спортивного кроя. Также вместо туфель на каблуках стюардессам предложили кроссовки. Это должно положительно отразиться на здоровье сотрудников, которые много времени проводят в движении, считают в компании.
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