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"Лицо страны": как выглядит униформа стюардесс из разных уголков мира

Узнайте, как выглядят стюардессы из разных стран мира.
"Лицо страны": как выглядит униформа стюардесс из разных уголков мира
"Лицо страны": как выглядит униформа стюардесс из разных уголков мира
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Lufthansa, Германия

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Основные цвета Баварии - белый и синий. Желтый и синий - корпоративные цвета авиакомпании Lufthansa. Во время Октоберфеста бортпроводницы на многих рейсах наряжаются в традиционные баварские костюмы - дирндли, которые состоят из белых блузок, ярко-синих корсетов и юбок, а также обязательных фартуков.

Униформа немецких стюардесс
Униформа немецких стюардесс
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Korean Air, Южная Корея

Бортпроводницы авиакомпании Korean Air носят костюмы в светло-бирюзовом и кремово-белом цвете. Такими нежными и элегантными их сделал дизайнер Джанфранко Ферре.

Униформа стюардесс из Южной Кореи
Униформа стюардесс из Южной Кореи
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Униформа стюардесс из Южной Кореи
Униформа стюардесс из Южной Кореи
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Gulf Air, Бахрейн

Gulf Air является по совместительству постоянным спонсором Гран-при Бахрейна, этапа чемпионата мира «Формулы-1». Стюардессы, в обычное время носящие голубые шарфы, меняют их в дни проведения соревнования на спортивные клетчатые.

Униформа бортпроводниц из Бахрейна
Униформа бортпроводниц из Бахрейна
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Air India, Индия

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Для стюардесс международных линий в Национальном институте технологии моды была разработана одежда европейского кроя, но сари - символ индийской культуры - продолжает оставаться униформой бортпроводниц Air India.

Униформа индийских бортпроводниц
Униформа индийских бортпроводниц
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Emirates, ОАЭ

Униформа бортпроводниц одной из крупнейших авиакомпаний мира представляет собой образец стиля: женственная строгость, контраст и роскошь. К тому же, выход на работу без красной помады на губах чреват как минимум выговором.

Униформа бортпроводниц из ОАЭ
Униформа бортпроводниц из ОАЭ
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Virgin Atlantic, Великобритания

В свое время стюардесс (а также стюардов и пилотов) авиакомпании, которая принадлежит Ричарду Брэнсону, одела знаменитый модельер Вивьен Вествуд.

Униформа британских стюардесс
Униформа британских стюардесс
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SkyUp, Украина

Украинская авиакомпания SkyUp обновила форму для бортпроводников. Теперь вместо костюмов с юбками у бортпроводниц будут брючные костюмы с элементами спортивного кроя. Также вместо туфель на каблуках стюардессам предложили кроссовки. Это должно положительно отразиться на здоровье сотрудников, которые много времени проводят в движении, считают в компании.

Униформа украинских стюардесс
Униформа украинских стюардесс
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Источник: ivоna bigmir)net

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