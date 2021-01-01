Узнайте, как выглядят стюардессы из разных стран мира.

"Лицо страны": как выглядит униформа стюардесс из разных уголков мира Pinterest

Lufthansa, Германия

Читай также: Как носить кроп-топ с принтом: показывает Алессандра Амбросио

Основные цвета Баварии - белый и синий. Желтый и синий - корпоративные цвета авиакомпании Lufthansa. Во время Октоберфеста бортпроводницы на многих рейсах наряжаются в традиционные баварские костюмы - дирндли, которые состоят из белых блузок, ярко-синих корсетов и юбок, а также обязательных фартуков.

Униформа немецких стюардесс Pinterest

Korean Air, Южная Корея

Бортпроводницы авиакомпании Korean Air носят костюмы в светло-бирюзовом и кремово-белом цвете. Такими нежными и элегантными их сделал дизайнер Джанфранко Ферре.

Униформа стюардесс из Южной Кореи Pinterest

Униформа стюардесс из Южной Кореи Pinterest

Gulf Air, Бахрейн

Gulf Air является по совместительству постоянным спонсором Гран-при Бахрейна, этапа чемпионата мира «Формулы-1». Стюардессы, в обычное время носящие голубые шарфы, меняют их в дни проведения соревнования на спортивные клетчатые.

Униформа бортпроводниц из Бахрейна Pinterest

Air India, Индия

Читай также: Дженнифер Лопес в прозрачном тюле сливается с зеленью

Для стюардесс международных линий в Национальном институте технологии моды была разработана одежда европейского кроя, но сари - символ индийской культуры - продолжает оставаться униформой бортпроводниц Air India.

Униформа индийских бортпроводниц Pinterest

Emirates, ОАЭ

Униформа бортпроводниц одной из крупнейших авиакомпаний мира представляет собой образец стиля: женственная строгость, контраст и роскошь. К тому же, выход на работу без красной помады на губах чреват как минимум выговором.

Униформа бортпроводниц из ОАЭ Pinterest

Virgin Atlantic, Великобритания

В свое время стюардесс (а также стюардов и пилотов) авиакомпании, которая принадлежит Ричарду Брэнсону, одела знаменитый модельер Вивьен Вествуд.

Униформа британских стюардесс Pinterest

SkyUp, Украина

Украинская авиакомпания SkyUp обновила форму для бортпроводников. Теперь вместо костюмов с юбками у бортпроводниц будут брючные костюмы с элементами спортивного кроя. Также вместо туфель на каблуках стюардессам предложили кроссовки. Это должно положительно отразиться на здоровье сотрудников, которые много времени проводят в движении, считают в компании.

Униформа украинских стюардесс Pinterest

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.