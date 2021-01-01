Изучаем главные тенденции и выбираем самый красивый наряд невесты.

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Главная тенденция свадебной моды 2021 года - это признание того, что универсальность важна, как никогда. Поэтому мы увидим множество свадебных нарядов, которые можно легко внедрить в гардероб после окончания торжества. К примеру, короткое платье или комплект из топа, брюк или юбки. Естественно, выбор платья зависит в первую очередь от личных предпочтений невесты, которая желает себя почувствовать особенной и неповторимой в такой важный день, но всегда будут фасоны, детали и модели несколько популярнее остальных.

В стиле джаз

Эпоха джаза 1920-х годов - это глубокие вырезы, блестящая бахрома и перья. В них всегда присутствует гламур и такой полюбившийся для всех невест винтажный стиль. Мягкие силуэты, вышивка бисером - эта красота прекрасно впишется в любой свадебный наряд.

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Объемные рукава

Свадебные платья с пышными рукавами - один из основных модных трендов 2021. Объемные и съемные, длинные и слегка укороченные - эффектные рукава в любом случае добавят образу яркости и притягательности.

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Платье-комбинация

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Атласное платье-комбинация идеально подойдет для более неформального торжества и для тех невест, которые предпочитают женственность и минимализм. Они подарят хрупкость и элегантность образу. Также наряд можно использовать в качестве второго платья, которое не будет сковывать движений в танцах до упаду.

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Комбинезоны и брюки

Этот свадебный тренд - однозначно для самых смелых и решительных невест, которые всячески следуют модным тенденциям. Для тех, кто не боится продемонстрировать свою индивидуальность сквозь призму современного аутфита. Такая стильная альтернатива платью может быть представлена в качестве комбинезонов, комплектов с брюками и топами. Почему бы не попробовать?

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Открытые плечи

Да, тренд не в новинку, но что может быть красивее чувственного и нежного свадебного платья с открытыми плечами? Эта деталь подходит абсолютно любой невесте, удачно дополнив скульптурный силуэт, мягкий шлейф и небрежные локоны.

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Готовимся к свадьбе: ТОП-5 трендов в свадебных платьях Pinterest

Автор: Анна Мельник

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