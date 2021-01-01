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Нереальный выход: королева Летиция в полупрозрачном черном платье

Не перестаем восхищаться чувством стиля испанской монаршей особы.
Королева Летиция
Королева Летиция
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Королевская семья Испании продолжает свои августовские каникулы на Майорке. И для одного из совместных семейных выходов королева Летиция выбрала изящное приталенное черное макси-платье с цветочными аппликациями и слегка расклешенной юбкой.

Королевская семья Испании
Королевская семья Испании
GettyImages

Образ она дополнила аккуратными туфлями из черной замши на небольшой танкетке и лаконичным клатчем. Такое расслабленное платье теплым летним вечером с легкостью заменит вам вычурный вечерний наряд, поскольку надеть его можно и с туфлями на шпильке, и с сандалиями, и с балетками.

Королева Летиция
Королева Летиция
GettyImages
 

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Теги: Королева Летиция
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Источник: ivоna bigmir)net

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