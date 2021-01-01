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Как носить кроп-топ с принтом: показывает Алессандра Амбросио

Очаровательный образ модели.
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
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Алессандра Амбросио обожает делать выбор в пользу комфортных и ярких вещей, которые идеально подчеркивают индивидуальность. Бразильская супермодель при этом редко ориентируется на модные тренды.

Сегодня Алессандра сделала ставку на костюм с цветочным принтом. Короткий топ с объемным рукавом подчеркнул божественную фигуру модели, а юбка сделала образ ещё более женственным и солнечным. Золотые украшения и модные очки в круглой оправе стали отличным дополнением к костюму.

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Теги: Алессандра Амбросио
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Источник: ivоna bigmir)net

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