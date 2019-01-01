Образ дня: Хайди Клум в розовом микробикини отдыхает на яхте

Эффектный образ супермодели.

Читай также: Самое удачное льняное платье лета 2021 - у королевы Летиции

48-летняя супермодель Хайди Клум относится к тому типу женщин, которые как-то умудрились раздобыть эликсир молодости, с каждым годом становясь только лучше и краше. Вы только взгляните на роскошную фигуру звезды! Хайди для отдыха на яхте выбрала розовое микробикини, дополнив “горячий“ аутфит стильным аксессуаром - цепочкой, которую называют “бодичейн“.

Если вам отпуск только предстоит, советуем взять с собой такой же супермодный розовый купальник, который числится в списке трендов этого лета, и блестящие аксессуары, которые помогут сделать пляжный образ ещё более ярче. Также не забываем про правильный настрой и солнцезащитные средства!

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.