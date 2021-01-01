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Самое удачное льняное платье лета 2021 - у королевы Летиции

Монаршая особа на семейном отдыхе на Майорке.
Королева Летиция
Королева Летиция
pinterest.com

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По традиции, каждый август королевская испанская семья проводит на солнечной Майорке. В сопровождении мужа и двух дочерей, королева Летиция посетила натуральный парк Сьерра-де-Трамонтана и святилище Льюк.

Королевская семья Испании
Королевская семья Испании
GettyImages

Такая прогулка подразумевает под собой выбор элегантного, но одновременно и комфортного гардероба - королева подобрала по случаю идеальный образ, к которому сложно придраться.

Королевская семья Испании
Королевская семья Испании
GettyImages

Речь идет о льняном платье миди с V-образным вырезом и французскими рукавами в обворожительном небесно-голубом цвете. Платье настолько универсальное, что выглядит роскошно и на плоском ходу. На этот раз Летиция выбрала утонченные эспадрильи с плетением, которые только подчеркнули ее миниатюрность. 

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Теги: Королева Летиция
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Источник: Ivonа bigmir)net

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