Самое удачное льняное платье лета 2021 - у королевы Летиции

Монаршая особа на семейном отдыхе на Майорке.

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По традиции, каждый август королевская испанская семья проводит на солнечной Майорке. В сопровождении мужа и двух дочерей, королева Летиция посетила натуральный парк Сьерра-де-Трамонтана и святилище Льюк.

Королевская семья Испании GettyImages

Такая прогулка подразумевает под собой выбор элегантного, но одновременно и комфортного гардероба - королева подобрала по случаю идеальный образ, к которому сложно придраться.

Королевская семья Испании GettyImages

Речь идет о льняном платье миди с V-образным вырезом и французскими рукавами в обворожительном небесно-голубом цвете. Платье настолько универсальное, что выглядит роскошно и на плоском ходу. На этот раз Летиция выбрала утонченные эспадрильи с плетением, которые только подчеркнули ее миниатюрность.

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