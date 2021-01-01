Энн Хэтэуэй показывает, какая куртка будет в моде этой осенью

Актриса на съёмках фильма WeCrashed.

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Прямо сейчас в Нью-Йорке проходят съемки фильма WeCrashed, главные роли в котором достались Энн Хэтэуэй и Джареду Лето. Сценарий картины держится в строжайшем секрете, но некоторые детали все же удалось разведать благодаря фотографам.

Энн Хэтэуэй GALLO IMAGES

К примеру, сегодня в их объективе засветилась Хэтэуэй. На снимках мы можем видеть актрису в кружевном платье, а также самой модной куртке предстоящей осени - косухе с белоснежным мехом, за которой уже начинают охотиться многие девушки.

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