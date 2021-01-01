Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Миранда Керр показала формулу идеального летнего образа

Простой аутфит, который легко можно повторить.
Миранда Керр
Миранда Керр
Pinterest

Читай также: Образ дня: Хайди Клум в розовом микробикини отдыхает на яхте

Миранда Керр часто выбирает яркие и женственные образы. Топ-модель не боится цветных сочетаний и принтов, нося такие вещи с особым стилем. Так, австралийская звезда показала пример отличного летнего аутфита, который не составит труда повторить.

Она выбрала разноцветные трикотажные брюки и простой белый топ. Образ получился простым, но при этом очаровательным и стильным. Простая укладка и естественный макияж отлично дополнили этот наряд. Если собираетесь на прогулку, - возьмите на заметку.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Миранда Керр, образы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь