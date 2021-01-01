Миранда Керр показала формулу идеального летнего образа

Простой аутфит, который легко можно повторить.

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Миранда Керр часто выбирает яркие и женственные образы. Топ-модель не боится цветных сочетаний и принтов, нося такие вещи с особым стилем. Так, австралийская звезда показала пример отличного летнего аутфита, который не составит труда повторить.

Она выбрала разноцветные трикотажные брюки и простой белый топ. Образ получился простым, но при этом очаровательным и стильным. Простая укладка и естественный макияж отлично дополнили этот наряд. Если собираетесь на прогулку, - возьмите на заметку.

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