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Леди Гага гуляет по Нью-Йорку в сапогах, на которых невозможно даже стоять

Невероятный образ певицы.
Леди Гага
Леди Гага
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За последние годы стиль Леди Гаги кардинально трансформировался. Певица превратилась из королевы “Монстров“ в королеву изысканности и элегантности - на смену сумасшедшим нарядам пришли классические платья. Но в одном знаменитость себе никогда не изменяет  - обувь. Артистка до сих пор предпочитает сапоги на огромной платформе, от которых начинает кружиться голова.

Леди Гага
Леди Гага
GettyImages

К примеру, вчера Леди Гага гуляла по Нью-Йорку в спортивном комплекте голубого цвета и белоснежных ботильонах с огромной шпилькой. Стоит отметить, что такая обувь займет одну из лидирующих позиций в списке главных обувных тенденций предстоящей осени.

Леди Гага
Леди Гага
GettyImages

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Теги: Леди Гага, образы звезд, модная обувь
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Источник: ivоna bigmir)net

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