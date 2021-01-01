Ivona рассказывает о главных обувных тенденциях грядущей осени.

Армейские сапоги

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Грубые ботинки крепко обосновались среди обувных трендов в прошлом сезоне, и вовсе не собираются сдавать свою лидерскую позицию в грядущем. Супермодные армейские ботинки или вечные «мартинсы» - отличный вариант для любой непогоды. К тому же, они способны сделать образ ещё более привлекательным, если сочетать их с летящими платьями и косухами.

Модная обувь на осень 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Сапоги до колен

Трендовая высота модных сапог этого сезона - до колен, и это нельзя считать ни ботфортами, ни ботильонами. Именно сапоги до колен в различных оттенках - от красного, черного до белого станут самым желанным обновлением гардероба.

Модная обувь на осень 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Острый носок

Любой тип обуви - сапоги, туфли, бабуши должны быть с заостренным носком. Такой носок может дополняться высокой шпилькой и более устойчивым каблуком.

Модная обувь на осень 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Обувь с принтом

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Узорами и орнаментами на обуви уже давно никого не удивишь, но на этот раз готовьтесь встречать цветочные и хищные принты, абстрактные разводы. Чем необычнее и ярче, - тем лучше. Имитация змеиной кожи также будет весьма актуальной.

Модная обувь на осень 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Сапоги, мюли и ботильоны на платформе

Грубая массивная платформа снова в моде. Да, это точно такие же модели на экстремальной подошве, которые мы могли видеть в середине 90-х. Нельзя сказать об их высокой степени практичности, но если хочется почувствовать себя рок-звездой, - такая пара обуви точно сможет помочь в реализации данного желания.

Модная обувь на осень 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Автор: Анна Мельник

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