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Генеральная репетиция: Николь Шерзингер в образе невесты

Певица выбрала белоснежное макси-платье для съемок очередного эпизода The Masked Singer.
Николь Шерзингер
Николь Шерзингер
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Возможно, вы слышали или даже смотрели хотя бы один выпуск шоу «Маска», в котором загримированные до неузнаваемости звезды изображают других. Так вот, в Северной Америке в число жюри вошла Николь Шерзингер, которую накануне сфотографировали выходящей со съемок The Masked Singer.

Николь Шерзингер
Николь Шерзингер
Getty Images

Певица была в белоснежном платье в пол. Акцентные фигурные плечи и вырезы на талии только подчеркнули роскошную фигуру Николь. Также образ нестандартной невесты усилили многочисленные бриллиантовые кольца, крупные серьги и очень длинные ногти.

Николь Шерзингер
Николь Шерзингер
Getty Images

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Теги: Николь Шерзингер
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Источник: ivоna bigmir)net

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