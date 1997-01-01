Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как носить рубашку под купальник: показывает Изабель Гулар

Комментариев: 0
Безупречный летний образ модели.
Как носить рубашку под купальник: показывает Изабель Гулар
Как носить рубашку под купальник: показывает Изабель Гулар
instagram.com/izabelgoulart

Читай также: Ольга Фреймут похвасталась покупкой за 2 млн грн

Легкая льняная рубашка с принтом и купальник — стильный выбор дам, которые хотят стильно выглядеть летом 2021 года.

Вы думали, что рубашку можно носить только под брюки или юбку? А, нет! Изабель Гулар показывает, как сочетать красную рубашку с принтом и белый купальник с высоким разрезом бедра. Такой образ в стиле 90-х выглядит очень ярко и стильно. Согласны?

На своей страничке в Инстаграм известная модель Изабель Гулар опубликовала серию снимков с фотосессии в Греции. Она продемонстрировала стройную фигуру в бикини, надев поверх купальника яркую рубашку и завязав ее на талии. Образ знаменитость дополнила красными солнцезащитными очками в стиле ретро и ювелирными украшениями на шее, ушах и пальцах рук.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Изабель Гулар, модель, мода 2021, образ звезды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь