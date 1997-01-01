Как носить рубашку под купальник: показывает Изабель Гулар

Безупречный летний образ модели.

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Легкая льняная рубашка с принтом и купальник — стильный выбор дам, которые хотят стильно выглядеть летом 2021 года.

Вы думали, что рубашку можно носить только под брюки или юбку? А, нет! Изабель Гулар показывает, как сочетать красную рубашку с принтом и белый купальник с высоким разрезом бедра. Такой образ в стиле 90-х выглядит очень ярко и стильно. Согласны?

На своей страничке в Инстаграм известная модель Изабель Гулар опубликовала серию снимков с фотосессии в Греции. Она продемонстрировала стройную фигуру в бикини, надев поверх купальника яркую рубашку и завязав ее на талии. Образ знаменитость дополнила красными солнцезащитными очками в стиле ретро и ювелирными украшениями на шее, ушах и пальцах рук.

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