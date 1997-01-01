Лучший летний наряд в стиле 80-х: Марго Робби восхитила платьем в горошек

Актриса вышла в свет в романтическом мини-платье.

Известная австралийская актриса и звезда фильмов «Отряд самоубийц» и «Тоня против всех» произвела фурор новым появлением на публике. Марго Робби начала промо-компанию выхода нового фильма с ее участием.

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Папарацци запечатлели ее, когда она направлялась к съемочной площадке популярного шоу Джимми Киммела. Актриса была одета в платье в стиле 80-х из зимней коллекции Magda Butru. Также короткий наряд в горошек с высокими подплечниками и розой на шее подчеркивал стройную фигуру и декольте знаменитости. Для полного образа Робби предпочла черные туфли-лодочки и красную помаду, которая выделяла ее красивую улыбку.

Отметим, что премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» назначена на 6 августа.

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