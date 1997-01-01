Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лучший летний наряд в стиле 80-х: Марго Робби восхитила платьем в горошек

Актриса вышла в свет в романтическом мини-платье.
Лучший летний наряд в стиле 80-х: Марго Робби восхитила платьем в горошек
Лучший летний наряд в стиле 80-х: Марго Робби восхитила платьем в горошек
instagram.com/black.star_10

Известная австралийская актриса и звезда фильмов «Отряд самоубийц» и «Тоня против всех» произвела фурор новым появлением на публике. Марго Робби начала промо-компанию выхода нового фильма с ее участием.

Читай также: Как у звезд: 5 самых модных оттенков помады на лето 2021

Папарацци запечатлели ее, когда она направлялась к съемочной площадке популярного шоу Джимми Киммела. Актриса была одета в платье в стиле 80-х из зимней коллекции Magda Butru. Также короткий наряд в горошек с высокими подплечниками и розой на шее подчеркивал стройную фигуру и декольте знаменитости. Для полного образа Робби предпочла черные туфли-лодочки и красную помаду, которая выделяла ее красивую улыбку.

Отметим, что премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» назначена на 6 августа.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Марго Робби, наряды звезд, образы звезд, новости звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь