Лучший летний наряд в стиле 80-х: Марго Робби восхитила платьем в горошек
Известная австралийская актриса и звезда фильмов «Отряд самоубийц» и «Тоня против всех» произвела фурор новым появлением на публике. Марго Робби начала промо-компанию выхода нового фильма с ее участием.
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Папарацци запечатлели ее, когда она направлялась к съемочной площадке популярного шоу Джимми Киммела. Актриса была одета в платье в стиле 80-х из зимней коллекции Magda Butru. Также короткий наряд в горошек с высокими подплечниками и розой на шее подчеркивал стройную фигуру и декольте знаменитости. Для полного образа Робби предпочла черные туфли-лодочки и красную помаду, которая выделяла ее красивую улыбку.
Отметим, что премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» назначена на 6 августа.
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