Вау-эффект: Изабель Гулар в костюме, который ничего не скрывает
Модель в смелом образе в Каннах.
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Пожалуй, самый необычный образ Каннского кинофестиваля показала бразильская супермодель Изабель Гулар. Звезда выбрала абсолютно прозрачный костюм, состоящий из расклешенных брюк и микро-топа с открытой спиной. Костюм расшит бисером и перьями, что вовсе не мешает любоваться идеальной спортивной фигурой Изабель. К образу Гулар добавила круглые бриллиантовые серьги и крупный браслет. Роскошь в чистом виде!
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