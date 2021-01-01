Кендалл Дженнер в самом модном и откровенном топе этого лета
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Безупречные ноги, идеальный пресс, тонкая талия - все это о фигуре Кендалл Дженнер, которая служит примером для многих девушек по всему миру. Физическая форма Кендалл вызывает восхищение, и она совершенно не стесняется демонстрировать ее при каждом удобном случае, выбирая маскимально откровенные и обтягивающие ткани.
В этот раз американская супермодель отдала предпочтение костюму из необычного трикотажа. Его изюминкой стал топ с соблазнительным круглым вырезом на груди, от которого буквально невозможно оторвать взгляд. Свой провокационный образ Кендалл завершила маленькими косичками и скромными украшениями, которые не отвлекали внимание от наряда.
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