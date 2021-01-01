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Софи Марсо в платье с секретом на Каннском фестивале

Узнайте, что показала и скрыла вечно юная Софи Марсо.
Софи Марсо
Софи Марсо
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Всеми любимая Софи Марсо известна тем, что любит похулиганить на красной дорожке. Однажды звезда пришла в абсолютно прозрачном платье, через которое просвечивалось нижнее белье. В этот раз на фестивале в Каннах актриса проявила сдержанность, выбрав черно-белое платье Valentino с интересным секретом.

Софи Марсо
Софи Марсо
Getty Images

Спереди оно обтягивало грудь звезды, а сзади игриво открывало спину. Черные полоски визуально стройнили, вытягивая силуэт еще больше. Идеальный лайфхак для тех, кто хочет подчеркнуть достоинства фигуры.

Софи Марсо
Софи Марсо
getty Images
Софи Марсо
Софи Марсо
Getty Images

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Теги: Софи Марсо
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Источник: ivоna bigmir)net

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