Софи Марсо в платье с секретом на Каннском фестивале

Узнайте, что показала и скрыла вечно юная Софи Марсо.

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Всеми любимая Софи Марсо известна тем, что любит похулиганить на красной дорожке. Однажды звезда пришла в абсолютно прозрачном платье, через которое просвечивалось нижнее белье. В этот раз на фестивале в Каннах актриса проявила сдержанность, выбрав черно-белое платье Valentino с интересным секретом.

Софи Марсо Getty Images

Спереди оно обтягивало грудь звезды, а сзади игриво открывало спину. Черные полоски визуально стройнили, вытягивая силуэт еще больше. Идеальный лайфхак для тех, кто хочет подчеркнуть достоинства фигуры.

Софи Марсо getty Images

Софи Марсо Getty Images

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