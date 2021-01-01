Софи Марсо в платье с секретом на Каннском фестивале
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Всеми любимая Софи Марсо известна тем, что любит похулиганить на красной дорожке. Однажды звезда пришла в абсолютно прозрачном платье, через которое просвечивалось нижнее белье. В этот раз на фестивале в Каннах актриса проявила сдержанность, выбрав черно-белое платье Valentino с интересным секретом.
Спереди оно обтягивало грудь звезды, а сзади игриво открывало спину. Черные полоски визуально стройнили, вытягивая силуэт еще больше. Идеальный лайфхак для тех, кто хочет подчеркнуть достоинства фигуры.
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