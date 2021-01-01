Мелания Трамп показывает, с чем носить белоснежные джинсы, чтобы выглядеть элегантно

Редкий выход бывшей первой леди США.

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Распрощавшись с ролью первой леди США, Мелания Трамп по-прежнему поддерживает имидж одной из самых стильных государственных особ в истории Штатов. Так, фотографы запечатлели супругу Трампа на шопинге со старшим сыном. И даже в рамках “повседневности“ она выглядит очень сдержанно и элегантно.

Мелания Трамп Getty Images

Довольно-таки распространенный вариант на лето - классические белые джинсы прямого кроя - Мелания сочетает с легкой шелковой блузкой. И лишний раз доказывает, что модное правило “светлый верх - темный низ“ отлично работает и в обратном комбо.

Мелания Трамп Getty Images

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