Самая модная олимпийка этого лета - у Джиджи Хадид

На случай непогоды.

Так уж сложилось, когда проводишь лето в каменных джунглях вместо морского побережья, недостаток ярких красок приходится пополнять самостоятельно. Естественно, не без помощи гардероба. Пока Белла проводит свои каникулы в Каннах, - тем временем Джиджи привезла лазурь в Нью-Йорк.

Джиджи Хадид Legion-media

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Супермодель отдала предпочтение насыщенной бирюзовой палитре, и ее одеяние отображает все переливы моря. Джиджи надела олимпийку Nocturne с объемными рукавами и эффектом тай-дай. А дополнили образ аналогичные шорты и комфортные кроссовки New Balance в том же оттенке морской волны.

Джиджи Хадид Legion-media

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