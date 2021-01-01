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Самая модная олимпийка этого лета - у Джиджи Хадид

На случай непогоды.
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Pinterest

Так уж сложилось, когда проводишь лето в каменных джунглях вместо морского побережья, недостаток ярких красок приходится пополнять самостоятельно. Естественно, не без помощи гардероба. Пока Белла проводит свои каникулы в Каннах, - тем временем Джиджи привезла лазурь в Нью-Йорк.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Legion-media

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Супермодель отдала предпочтение насыщенной бирюзовой палитре, и ее одеяние отображает все переливы моря. Джиджи надела олимпийку Nocturne с объемными рукавами и эффектом тай-дай. А дополнили образ аналогичные шорты и комфортные кроссовки New Balance в том же оттенке морской волны.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Legion-media

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Теги: Джиджи Хадид
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Источник: ivоna bigmir)net

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