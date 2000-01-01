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5 модных выходов Приянки Чопры, которые нужно повторить этим летом

В День рождения актрисы вдохновляемся ее стилем.
Приянка Чопра
Приянка Чопра
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Индийская актриса, фотомодель и певица Приянка Чопра-Джонас сегодня отмечает свой День рождения - ей исполнилось 39 лет. Также она победительница конкурса Мисс мира 2000. В 2015—2018 годах играла главную роль в американском телесериале «Куантико». Обладательница Национальной кинопремии, Filmfare Awards и ряда других кинематографических наград Индии.

Стиль Приянки постоянно стараются копировать ее поклонницы. Звезда и умело сочетает главные тренды, и остается преданной женственным вещам. В ее гардеробе много платьев длины миди, костюмов и комбинезонов. Чопра обожает обувь на каблуках, которой дополняет почти каждый наряд. Мы выбрали пять стильных выходов звезды, которые стоит повторить этим летом.

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Теги: Приянка Чопра, день рождения звезды, образы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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