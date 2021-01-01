Кендалл Дженнер показала, за какой сумкой скоро будут охотиться все

Главный must-have этого и следующих сезонов.

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Все мы любим маленькие сумочки, которые легко носить на плече и в руках, но вряд ли кто-то поспорит с тем, что это не всегда практично, когда нужно вместить самое необходимое и даже больше(наша извечная проблема). Если брать во внимание удобные сумки, то в числе первых числится шопер. И Кендалл Дженнер показала, что чем больше шопер, тем - лучше.

Кендалл Дженнер BACKGRID

Модель выбрала выбрала плетеный гиперобъемный шопер из черной кожи. Этим стильным аксессуаром Кендалл дополнила повседневный образ, который она составила из черных брюк, белой футболки и пиджака свободного кроя в мелкую клетку. Идеальное модное применение для беспроигрышной классики!

Кендалл Дженнер BACKGRID

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