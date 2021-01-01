Чиносы - идеальный выбор в жару: модный пример от Джей Ло

Новый выход звезды.

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Чиносы - легкие хлопковые брюки, которые служат идеальной находкой на лето. Кроме того, что в них удобно, их легко можно сочетать со многими атрибутами гардероба. Джей Ло предлагает распространенный вариант, который повторить очень легко.

Дженнифер Лопес BACKGRID

Певица выбрала чиносы светло-песочного цвета, добавив к ним белую укороченную майку и светлые кроссовки на массивной подошве. Из аксессуаров артистка остановилась на самых необходимых: солнцезащитных очках и небольшой сумке на плечевом ремне.

Дженнифер Лопес BACKGRID

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