Эльза Хоск в самом красивом купальнике с 3D розой
Эльза в невероятном купальнике, который вы точно себе захотите.
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Если в разгар летнего сезона вы все еще не нашли тот самый купальник мечты, который сделает вас королевой пляжа, - мы в этом поможем. И в качестве модного решения предлагаем вдохновиться Эльзой Хоск.
Шведская модель поделилась ярким аутфитом в алом бикини, состоящем из перевернутого верха и трусиков с объемной розой. Пляжный образ Эльза дополнила вязаной красной панамой. Однозначно - один из самых красивых купальников, которые мы видели в этом сезоне.
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