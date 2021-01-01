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Эльза Хоск в самом красивом купальнике с 3D розой

Эльза в невероятном купальнике, который вы точно себе захотите.
Эльза Хоск
Эльза Хоск
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Если в разгар летнего сезона вы все еще не нашли тот самый купальник мечты, который сделает вас королевой пляжа, - мы в этом поможем. И в качестве модного решения предлагаем вдохновиться Эльзой Хоск.

Шведская модель поделилась ярким аутфитом в алом бикини, состоящем из перевернутого верха и трусиков с объемной розой. Пляжный образ Эльза дополнила вязаной красной панамой. Однозначно - один из самых красивых купальников, которые мы видели в этом сезоне.

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Теги: Эльза Хоск, образы звезд, модные купальники
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Источник: ivоna bigmir)net

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