Андре Тан рассказал, почему ненавидит обувь Prada и назвал “золотые формулы” стиля

Украинский дизайнер №1 Андре Тан стал героем программы “Відверто.LIVE”. С ведущей программы Татьяной Гончаровой он в эфире телеканала LIVE поделился “золотыми” правилами стиля.

“В моде существуют определенные формулы, - говорит Андре Тан.- И, если их знать, то каждая может выглядеть прекрасно. Даже если нет времени на то, чтобы развивать, тренировать мускулы вкуса. И моя задача - дать формулы, используя которые ты будешь всегда стильной. Не модной, но стильной”.

Андре Тан Пресс-служба

Используйте принцип Паретто от моды: в гардеробе должно быть 80% базовых вещей, 20% - фэшн. Тогда вам будет легко отказаться от устаревших вещей и заменить их более актуальными. Одевайтесь в монолуки. Это могут быть как образы, собранные из вещей одной коллекции одного дизайнера, так и одежда одного цвета. Читай также: Главный летний must-have: 10 самых модных головных уборов Комплектуйте ансамбли 3 к 1: три “верха”(блузки, гольфы и т.д.) - один “низ” (брюки, юбка шорты). “Когда мы говорим с людьми, они обращают внимание на наш “верх”, и уже потом, между прочим, на “низ”, - говорит Андре Тан. - Поэтому в “верх” мы вкладываем средства, покупая дорогие вещи из хороших тканей. На штанишки, юбочки - меньше внимания, мы сидим за столом, наш них мало кто видит, здесь можно сэкономить”. Забудьте об неудобной одежде и обуви. “В обуви самое главное - комфорт, - убежден Андре Тан. - Мы живем в такое время, когда для людей в принципе самое главное - комфорт. Никто уже не будет терпеть дискомфорт ради красоты. Никто! Даже если это Prada. Я ненавижу обувь Prada, потому что на меня она не садится. Мои ноги - просто в тисках! Хотя для других это - идеальная обувь, это бренд, я его не ношу!”. Разумность. Подбирайте вещи хорошего качества, за которыми легко ухаживать и которые могут быть актуальными и через несколько лет.

Андре Тан и Татьяна Гончарова Пресс-служба

Также дизайнер отметил, что за последние пять лет украинские женщины невероятно выросли с точки зрения стиля. Они научились комбинаторике вещей, например. «Раньше гардероб был похож на магазин красивых игрушек: всего много, но как это сочетать? - улыбается дизайнер. - Сейчас правило — 80% базовых вещей, 20% - модных — знает большинство. И умеют их интересно сочетать. Меня это очень радует».

Смотрите новые яркие интервью с самыми интересными собеседниками в программе “Відверто.LIVE” с Татьяной Гончаровой по вторникам и четвергам в 17:10 на телеканале LIVE.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.