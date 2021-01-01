Эмили Ратаковски показывает, как носить спортивные шорты в городе
Модный пример от Эмили Ратаковски.
Спортивные шорты наконец вышли за пределы фитнес-зала. Эмили Ратаковски на собственном примере продемонстрировала, как их носить в большом городе, чтобы это выглядело гармонично.
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Модель выбрала ярко-оранжевые шорты, в пару к которым подобрала на контрасте черную свободную футболку с принтом на груди. Из обуви Эмрата предпочла, конечно же, кроссовки. А чтобы превратить спортивный образ в более повседневный, добавила сумку Bottega на массивной золотой цепи.
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