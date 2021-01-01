Как носить мини-платье с рубашкой: показывает Ирина Шейк

Прогулки Ирины Шейк по улицам Нью-Йорка - как отдельный вид искусства.

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Благодаря своему вчерашнему появлению на улицах Нью-Йорка Ирина Шейк придала новое значение понятию “игра на контрастах“. Модель любит всех удивлять своими смелыми выходами.

Ирина Шейк SPLASH/GALLO IMAGES

На этот раз Ирина выбрала дуэт контрастных вещей: трикотажное мини-платье и объемную рубашку. Используя такое сочетание в одном луке, следует учитывать некоторые модные правила. Например, вещи должны быть примерно одной длины. Кроме того, звезда филигранно сочетала между собой сумку и сандалии - оба предмета гардероба из черной кожи с золотой фурнитуры.

Ирина Шейк SPLASH/GALLO IMAGES

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