Как носить мини-платье с рубашкой: показывает Ирина Шейк
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Благодаря своему вчерашнему появлению на улицах Нью-Йорка Ирина Шейк придала новое значение понятию “игра на контрастах“. Модель любит всех удивлять своими смелыми выходами.
На этот раз Ирина выбрала дуэт контрастных вещей: трикотажное мини-платье и объемную рубашку. Используя такое сочетание в одном луке, следует учитывать некоторые модные правила. Например, вещи должны быть примерно одной длины. Кроме того, звезда филигранно сочетала между собой сумку и сандалии - оба предмета гардероба из черной кожи с золотой фурнитуры.
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