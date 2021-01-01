Ирина Шейк показала, какие джинсы покупать этим летом

Не классикой единой.

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Уверенны, что в вашем гардеробе огромное количество джинсов. Но их же много не бывает, верно? К тому же приближающееся лето - ещё один весомый повод для обновления деним-коллекции. По примеру Ирины Шейк предлагаем обратить внимание на яркие модели, сочетающие два и больше цветов.

Ирина Шейк BACKGRID

Выбор Ирины — трехцветная модель джинсов с полярными оттенками. Яркий низ Шейк при этом контрастировала белым кроп-топом и рубашкой сверху(один из главных трендов лета) — получилось гармонично и стильно.

Ирина Шейк BACKGRID

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