Эмили Ратаковски в костюме, который загипнотизирует любого
Модель на прогулке с малышом.
Лето - лучшая пора для того, чтобы носить яркие вещи и сумасшедшие принты. Берем пример с Эмили Ратаковски.
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Сегодня модель отправилась на прогулку с сыном в ультраярком образе, в котором невозможно остаться незамеченным. Эмили выбрала трикотажный комплект с геометрическим разноцветным принтом, состоящим из топа и расклешенных брюк. Невероятный образ звезда дополнила черной бейсболкой и базовыми кедами.
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