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Алессандра Амбросио в самом модном спортивном костюме лета 2021

Новый образ бразильской супермодели.
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
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Спортивный костюм уже давно стал незаменимым атрибутом базового гардероба, ведь его можно надеть не только на тренировку, но и на встречу с друзьями или долгую прогулку с бойфрендом. Образы супермоделей - очередное тому подтверждение. К примеру, для неформальных выходов Алессандра Амбросио всегда выбирает уютные и комфортные аутфиты.

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
BACKGRID

Бразильская супермодель снова появилась на улице в новом костюме популярного бренда Alo Yoga белого цвета, который удачно подчеркнул ее светлую кожу. К нему Алессандра подобрала базовые кеды и солнцезащитные очки - просто, но слишком стильно!

Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
BACKGRID

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Теги: Алессандра Амбросио, образы звезд, модные спортивные костюмы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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