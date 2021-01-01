Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

На работу как на праздник: стильный образ Джессики Альбы для выхода в офис

Модный мастер-класс от Джессики Альбы.
Джессика Альба
Джессика Альба
Pinterest

Читай также: Иллюзия обмана: Меган Фокс в исчезающих туфлях

Джессика Альба не придерживается строгого офисного дресс-кода, а потому чередует брючные костюмы с летящими платьями, юбками и завязанными узлом рубашками. Сегодня был как раз второй случай.

Джессика Альба
Джессика Альба
LEGION MEDIA

Очень жизнерадостную юбку в разноцветную полоску предпринимательница сочетала с белой футболкой и с накинутой поверх рубашкой из тонкого денима (прием, который мы часто видим в этом сезоне). Звезда дополнила образ легким тренчем — актуальный предмет гардероба для нынешних погодных условий.

Джессика Альба
Джессика Альба
LEGION MEDIA

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джессика Альба, офисная мода, образы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь