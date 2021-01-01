На работу как на праздник: стильный образ Джессики Альбы для выхода в офис

Модный мастер-класс от Джессики Альбы.

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Джессика Альба не придерживается строгого офисного дресс-кода, а потому чередует брючные костюмы с летящими платьями, юбками и завязанными узлом рубашками. Сегодня был как раз второй случай.

Джессика Альба LEGION MEDIA

Очень жизнерадостную юбку в разноцветную полоску предпринимательница сочетала с белой футболкой и с накинутой поверх рубашкой из тонкого денима (прием, который мы часто видим в этом сезоне). Звезда дополнила образ легким тренчем — актуальный предмет гардероба для нынешних погодных условий.

Джессика Альба LEGION MEDIA

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