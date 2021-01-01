Эмили Ратаковски - 30: самые откровенные образы модели

С Днем рождения, красотка!

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Сегодня день рождения отмечает американская модель Эмили Ратаковски, чья карьера в последние годы набирает стремительные обороты. Секс-символу нашего времени исполняется 30 лет. Эмили никогда не стеснялась своей сексуальности, часто выкладывая на своей странице абсолютно голые снимки.

Стиль модели - кроп-топы, шелковые комбинации и огромные жакеты, брючные костюмы, надетые на голое тело, открытые платья с вырезами, бесформенные джинсы, которые оголяют пресс. Девушка не боится соединять женственность и дерзость в одном луке, за что ее любят многие модницы и дизайнеры. В честь праздника звезды собрали для Вас ТОП-10 самых провокационных образов Эмили Ратаковски.

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