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Эмили Ратаковски - 30: самые откровенные образы модели

С Днем рождения, красотка!
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
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Сегодня день рождения отмечает американская модель Эмили Ратаковски, чья карьера в последние годы набирает стремительные обороты. Секс-символу нашего времени исполняется 30 лет. Эмили никогда не стеснялась своей сексуальности, часто выкладывая на своей странице абсолютно голые снимки. 

Стиль модели - кроп-топы, шелковые комбинации и огромные жакеты, брючные костюмы, надетые на голое тело, открытые платья с вырезами, бесформенные джинсы, которые оголяют пресс. Девушка не боится соединять женственность и дерзость в одном луке, за что ее любят многие модницы и дизайнеры. В честь праздника звезды собрали для Вас ТОП-10 самых провокационных образов Эмили Ратаковски.

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Теги: Эмили Ратаковски, день рождения звезды
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Источник: ivоna bigmir)net

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