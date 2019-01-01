Лучший сарафан на лето, в котором не будет жарко - у Риз Уизерспун

Только натуральные ткани и никакой синтетики.

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Чтобы почувствовать лето сполна, вам просто необходимо обзавестись платьем свободного кроя из хлопка, льна или шелка - тканей, которые позволят коже дышать, а Вам - не потеть даже в самый жаркий полуденный зной. Советуем присмотреться к сарафану, в котором предстала Риз Уизерспун: актриса буквально светится в нем, создавая впечатление, будто она - принцесса итальянской Тосканы.

В таком платье чувствуешь себя максимально комфортно, а кроме того - свободно. Дополните наряд шлепанцами или сандалиями на плоском ходу, и вдоволь наслаждайтесь летними деньками.

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