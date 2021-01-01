Ирина Шейк показывает топ, без которого не обойтись этим летом
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Ассиметричные топы на одно плечо дизайнеры представили на Неделе моды ещё в прошлом году, но тренд набрал оборотов только в этом сезоне. Ирина Шейк также не осталась равнодушной к топам с необычным кроем, продемонстрировав нам сегодня свой вариант аутфита с ним во главе.
Модель отдала предпочтение черному однотонному топу, эффектно подчеркнувшему декольте, и подобрала к нему джинсы с черными вставками по бокам. Получился достаточно стильный образ в классической цветовой гамме, который Ирина дополнила белой сумкой на массивной цепочке и черными кедами.
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