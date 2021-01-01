Как носить змеиный принт: показывает Белла Хадид

Белла Хадид в образе хищницы.

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Белла Хадид сейчас находится во французской столице, где принимает участие в показах парижской Недели моды. Модель создала идеальный аутфит, где главная роль в нем досталась кожаным брюкам со змеиным принтом, он же украшал сумку.

Белла Хадид LEGION MEDIA

В пару к нему Белла подобрала прозрачный черный топ на голое тело модного в этом сезоне кроя на одно плечо. И, конечно, не обошла вниманием детали: цепочка из кристаллов, на которую Хадид повесила маску, перекликалась с цепочкой на бедре модели — привет из девяностых, любимой эпохи Беллы.

Белла Хадид LEGION MEDIA

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