Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как носить змеиный принт: показывает Белла Хадид

Белла Хадид в образе хищницы.
Белла Хадид
Белла Хадид
Pinterest

Читай также: Королева в красном: невероятный образ Летиции

Белла Хадид сейчас находится во французской столице, где принимает участие в показах парижской Недели моды. Модель создала идеальный аутфит, где главная роль в нем досталась кожаным брюкам со змеиным принтом, он же украшал сумку.

Белла Хадид
Белла Хадид
LEGION MEDIA

В пару к нему Белла подобрала прозрачный черный топ на голое тело модного в этом сезоне кроя на одно плечо. И, конечно, не обошла вниманием детали: цепочка из кристаллов, на которую Хадид повесила маску, перекликалась с цепочкой на бедре модели — привет из девяностых, любимой эпохи Беллы.

Белла Хадид
Белла Хадид
LEGION MEDIA

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Белла Хадид, образы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь