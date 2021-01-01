Королева в красном: невероятный образ Летиции
Королева Испании в очень эффектном образе.
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Вчера в Мадриде прошло празднование дня Сан-Хуана, покровителя муниципальной полиции. На официальном мероприятии не обошлось без королевы Летиции.
Для праздника королева Испании предпочла струящееся платье красного цвета и базовые бежевые лодочки. Получилось очень лаконично, но при этом весьма эффектно. Волосы королева собрала в низкий пучок, дополнив образ серьгами с рубинами и бриллиантами.
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