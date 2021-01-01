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Словно невеста: Анджелина Джоли в безупречном белом платье

Новый выход голливудской актрисы.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
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Сложно оспорить тот факт, что Анджелина Джоли обладает безупречным чувством вкуса. Актриса всегда отдает предпочтение элегантным образам, независимо от дресс-кода: это может быть и прогулка с детьми, и - красная дорожка. В основном звезда любит носить наряды в черном цвете, а вот в белом ее встретишь крайне редко, поэтому наслаждаемся невероятным выходом.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
BACKGRID

Для семейного ужина с детьми Анджелина выбрала белоснежное платье-футляр на запах с поясом на талии. Каблукам актриса предпочла нежные минималистические балетки в пудровом оттенке. Образ дополнен изумрудной шелковой маской и серым классическим пальто - +1 роскошный аутфит Джоли, продуманный до мельчайших деталей.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
BACKGRID

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Теги: Анджелина Джоли, образы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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