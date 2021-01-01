Диана Крюгер показывает, как стильно носить платье в горох

Наряд, без которого не обойтись летом.

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Сложно представить более базовую и универсальную вещь в женском летнем гардеробе, чем платье в горох. Но, несмотря на его повседневность и практичность, вариантов стилизации множество. Один из самых ярких нам показала Диана Крюгер.

Диана Крюгер SPLASH/GALLO IMAGES

Голливудская актриса выбрала розовое платье в горох с кружевной вставкой на груди, которое она дополнила кожаными казаками с золотой фурнитурой. Неизменное кепи - любимый аксессуар звезды также гармонично вписалось в летний образ. Белая сумка-сундучок идеально завершила аутфит Дианы.

Диана Крюгер SPLASH/GALLO IMAGES

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